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MUSIC

Korai Öröm (1996) - Part 6

Leon Aarts

Tuesday 7 July 2026, 2:48AM

By Leon Aarts

39 views

https://www.youtube.com/watch?v=LkCSi9Vp_90&list=RDEMnuXyNgBwHeW4gSIaDHU13Q&index=6


14,640 views 1 Jun 2011
Artist: Korai Öröm Album: 1996

gyaaaaaaaaaaaaaa

415 subscribers
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About

Korai Orom from Hungary has been active since 1990, building a steady name at home and abroad. Their music blends rock, trance, metal and tribal sounds with Eastern and Western European touches. Long festival sets, live visuals, and slow building rhythms create a deep and steady flow on stage.