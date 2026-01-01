Korai Öröm (1996) - Part 6
Tuesday 7 July 2026, 2:48AM
By Leon Aarts
39 views
https://www.youtube.com/watch?v=LkCSi9Vp_90&list=RDEMnuXyNgBwHeW4gSIaDHU13Q&index=6
14,640 views 1 Jun 2011
Artist: Korai Öröm Album: 1996
gyaaaaaaaaaaaaaa
415 subscribers
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About
Korai Orom from Hungary has been active since 1990, building a steady name at home and abroad. Their music blends rock, trance, metal and tribal sounds with Eastern and Western European touches. Long festival sets, live visuals, and slow building rhythms create a deep and steady flow on stage.